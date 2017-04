Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Pastoor houdt hoop: 'Geest nog niet uit de fles'

26 min geleden ANP

Sparta-coach Alex Pastoor houdt na het tegenvallende resultaat tegen ADO Den Haag (0-1) vertrouwen in zijn spelersgroep. "Er zit nog leven in, de geest is nog niet uit de fles", zei hij zondag tegen FOX Sports.