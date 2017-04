Klaassen: 'We moeten hopen op grootste mirakel ooit'

"De titelstrijd is nu beslist. Dat lijkt me wel. In theorie kan het nog, maar de kans is heel klein", aldus de Ajax-aanvoerder, doelend op het tot vier punten opgelopen gat met Feyenoord, dat zondag won van Vitesse. PSV staat nu derde op drie punten van de Amsterdammers.

"We hebben nog twee wedstrijden te gaan. We moeten vol voor de tweede plek gaan en hopen op het grootste wonder ooit", stelde Klaassen, die twee dagen terug met zijn teamgenoten nog de halve finale van de Europa League bereikte na een slopende verlenging met Schalke 04. "Ik ben nu ook wel behoorlijk leeg, ja. Natuurlijk. Ik ben trots op donderdag, maar op dit moment baal ik gewoon", erkende hij.

Klaassen kon nog niet zeggen of Ajax bezig is aan een verloren seizoen. "Je kunt (vanwege de halve finale, red.) niet direct spreken van geslaagd of mislukt. De halve finale van de Europa League is mooi, maar het liefst willen we natuurlijk een prijs. Als je het zwart-wit bekijkt en wit staat voor slecht, dan neig ik uiteindleijk toch iets meer naar wit."

