Bosz: 'Op vandaag ben ik niet trots'

Met nog twee duels te gaan kijkt Ajax tegen een achterstand van vier punten aan. "En Feyenoord speelt nog twee thuisduels", bombardeerde Bosz bij Fox Sports het bezoek van de Rotterdammers aan stadgenoot Excelsior meteen maar tot een thuiswedstrijd.

"Ik wil de vermoeidheid niet als excuus gebruiken, dat mogen anderen doen", wilde de coach de nederlaag niet wijten aan de uitputtingsslag die Ajax donderdagvond nog bij Schalke moest leveren. "Maar we kunnen beter dan we vandaag hebben laten zien. Voor rust moesten we teveel achter de bal aan, en eenmaal in balbezit waren we hem te snel weer kwijt. Als we er betere dingen mee hadden gedaan, hadden we hier gewonnen."

Na afloop had de coach bemoedigende woorden over voor zijn spelers, die niet tot een tweede topprestatie in amper 72 uur in staat waren gebleken. Of Bosz had gezegd dat hij trots was, wilde hij voor de camera niet kwijt. "Maar op vandaag kan ik niet trots zijn", besloot Bosz cryptisch.

Bekijk hier alle statistieken van de Eredivisieduels van zondag.