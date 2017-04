Cocu: 'In andere wedstrijden ook moeten doen'

De achterstond op nummer 2 Ajax werd met de zege verkleind tot drie punten. “Als je kijkt hoe we nu in de eindfase speelden, dan was er wel de scherpte, gingen we de duels aan en stonden we organisatorisch goed", zei Cocu tegenover FOX Sports. "Dat hadden we in die andere wedstrijden ook moeten doen. Details lijken onbenullig, maar over 34 keer is dat toch een aantal keer bepalend geweest.”

“We hebben met strijd en passie gespeeld, volop druk gezet", zag de trainer. "We hebben Ajax geen moment de mogelijkheid gegeven om tot voetballen te komen. Dat kost ook veel energie en kracht, daarom werd het daarna wat rommelig aan beide kanten. Wij waren niet in staat om de ruimte die we toen kregen te benutten. Winnen was het belangrijkste, maar het is zonde dat we de kansjes niet iets beter benutten."

Feyenoord lijkt na de zege op Vitesse en de nederlaag van Ajax op weg naar een langverwachte titel. Cocu erkent dat de Rotterdammers meer stabiliteit hebben getoond. “Zij hebben wel eens een nederlaag geleden of gelijkgespeeld, maar ook een aantal minimale overwinningen geboekt en weinig tegengoals geïncasseerd. Dat betekent dat je kampioen gaat worden in een heel constant seizoen."