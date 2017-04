Na de KNVB-rondgang langs vele adviseurs had Roger Schmidt aanvankelijk de beste papieren. Maar na de afzegging van de voormalig coach van Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen werden de pijlen razendsnel op de voormalig (assistent-)trainer van Ajax, FC Barcelona en Chelsea gericht.

Logisch, omdat voetbaldier Ten Cate de zegen heeft van drie belangrijke pionnen in het Nederlandse voetbal. Louis van Gaal schoof hem naar voren, omdat hij de Amsterdammer heel hoog heeft zitten om diens voetbalvisie en coachaanpak. Ook Wesley Sneijder, reserve-captain van Oranje, brak een lans voor zijn oud-Ajax-trainer en aanvoerder Arjen Robben raakte enthousiast na een gesprek met Sneijder.

Geïnteresseerd

Over de inhoud van het onderhoud met Van Breukelen wil Ten Cate niets kwijt. "Behalve dat het een uitstekend gesprek was, in twee sessies van vier uur. Waar? In een hotel. Nee, ik geef geen details, want dat zou ik tamelijk onbeschoft vinden. Ja, ik ben geïnteresseerd en wacht nu rustig af. De KNVB neemt contact met me op.”

Een van de gespreksonderwerpen is ongetwijfeld de invulling van de staf geweest. Ruud Gullit wordt vaak in één adem met Ten Cate genoemd. Dat Van Breukelen het vliegtuig naar Ten Cate pakte, geeft aan dat die met stip op 1 staat.

Beschikbaar

Op 29 april kan Ten Cate met zijn club Al-Jazira kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten worden. Daarvoor volstaat bij Hatta een gelijkspel. In dat geval is de beoogde nieuwe bondscoach snel beschikbaar.