Van Persie troeft Sneijder in blessuretijd af

26 min geleden ANP

Fenerbahçe heeft zijn derde plaats verstevigd door de stadsderby tegen Galatasaray in blessuretijd te beslissen. De ploeg van Dick Advocaat verstevigt met de 1-0 zege bij de rivaal de derde plek in de Turkse competitie. Het gat met nummer 4 Galatasaray is nu vier punten.