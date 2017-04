Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Voetbalwereld opgeschrikt door zelfmoord Tsjechisch international

Gisteren, 23:11

De voetbalwereld is zondagavond opgeschrikt door de dood van Frantisek Rajtoral. De 31-jarige Tsjech werd dood in zijn huis aangetroffen, nadat de rechtsback niet was komen opdagen bij de training van zijn club Gaziantepspor.