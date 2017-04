premium

Juve na CL-vreugde ook in Serie A bij de les

Gisteren, 23:19 ANP

Het midweekse succes in de Champions League heeft Juventus in eigen land niet van de wijs gebracht. Vier dagen na de uitschakeling van Barcelona in de kwartfinale van het kampioenenbal was de 'Oude Dame' ook in de Serie A tegen laagvlieger Genoa bij de les: 4-0.