Assist Depay levert Lyon niets op

Gisteren, 23:34 ANP

AS Monaco heeft de koppositie in de Franse competitie heroverd. De ploeg van Leonardo Jardim won de lastige uitwedstrijd bij Olympique Lyon met 1-2. Monaco komt door de zege op tachtig punten, net als Paris SG dat een dag eerder Montpellier had verslagen.