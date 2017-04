Twee jaar geleden dacht de KNVB nog mee met een ex-international, die na een geweldige carrière zijn trainersloopbaan een vliegende start wilde geven. Maar de tijd van peoplemanager Hiddink in Zeist is ingeruild voor theoretici en academici.

John Heitinga Foto: hollandse hoogte

Vandaar gaf technisch directeur Hans van Breukelen slippendragers als Frans de Kat en Teun Jacobs alle ruimte om Jong Ajax-assistent John Heitinga en in zijn kielzog Ajax-directeur Edwin van der Sar als kleine kinderen af te serveren. Van der Sar (130 interlands) en Heitinga (87 interlands) kwamen woensdag op audiëntie in Zeist om Heitinga’s inschrijving voor de cursus Coach Betaald Voetbal te bespreken. De directeur zette er zelfs afspraken voor Schalke 04-Ajax voor opzij. Het Ajax-duo zat nog niet of het merkte dat het niet om bespreken ging, maar om het dichtgooien van de deur door de KNVB’ers De Kat en Jacobs. Dat terwijl Van Breukelen schitterde door afwezigheid...

