Met het doelpunt, zijn tweede van de wedstrijd, besliste Messi El Clasico in Catalaans voordeel. De treffer, die viel in de 92e minuut, betekende een 2-3 overwinning voor Barça. De ploeg van trainer Luis Enrique staat in punten nu gelijk met Real, al speelde De Koninklijke wel een wedstrijd minder.

"Het mooiste aan Messi is dat hij nooit stopt met verrassen. Na al die jaren weet hij nog steeds elke keer het verschil te maken. Voor ons als spelers is het een eer om met hem op het veld te staan. Voor de club is hij een zegen", aldus FC Barcelona-aanvoerder Andres Iniesta.

Foto: AFP

"Wat kan ik nog zeggen over Messi? Hij is speciaal. Ik ben heel blij voor hem. Ik weet niet of hij nog eens 500 goals kan maken, maar ik hoop in ieder geval dat hij nog lang op deze voet doorgaat", stelde doelman Marc-André Ter Stegen.

Luis Suarez glom van trots na de zege in Madrid. "Het is tijd om te genieten van deze zege op een directe concurrent. Het is tijd om te genieten van de beste speler aller tijden. Hij blijft zich tonen in topwedstrijden. Dan staat Lionel er altijd. Dat is zeer bewonderenswaardig."