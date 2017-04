De waarschijnlijke kampioen Feyenoord maakte er in de Eredivisie twintig meer dan PSV, dat vorig seizoen in de Eredivisie vijfentwintig goals meer maakte dan in de huidige voetbaljaargang tot nu toe.

„In mijn ogen is het minder gegaan, doordat we minder hebben gescoord dan in de voorgaande twee seizoenen. Verder was het team vrij stabiel”, analyseert Joshua Brenet. „Het zat hem echt in het scoren. In veel kleinere wedstrijden hebben we gelijkgespeeld, doordat we geen doelpunt maakten op het moment dat het moest.”

Foto: ANP Pro Shots

Brenet houdt rekening met veel mutaties in de zomer, al hoopt hij dat de uittocht niet te massaal wordt. „Sommige jongens lopen hier al lang rond en het is normaal dat zij een stap hogerop willen maken. Maar ik hoop dat niet het hele team uit elkaar valt.”

De Jong

Precair is de toekomst van Luuk de Jong. De aanvoerder incasseerde vanuit persoonlijk oogpunt een grote teleurstelling tegen Ajax. De spits bleef - mede vanwege een enkelblessure - negentig minuten op de bank en zag hoe in de slotfase niet hij, maar de jonge Sam Lammers erin kwam als vervanger van Locadia.

De Jong ligt nog tot 2020 vast bij PSV, maar het is geen gekke gedachte dat een nieuwe omgeving hem zou kunnen helpen om uit de huidige impasse te komen. De terugval in productiviteit is enorm geweest met 26 goals in het vorige kampioensjaar en slechts acht doelpunten dit seizoen.

Foto: ANP Pro Shots