NEC - volgens Hyballa 'geen dood, maar een ziek paard' - kiest echter voor een schokeffect, aangezien degradatie een serieus gevaar is geworden. De club staat met nog twee wedstrijden te gaan zeventiende. Het gat met de veilige vijftiende plek is twee punten. NEC speelt nog tegen AZ (thuis) en sc Heerenveen (uit).



NEC ging afgelopen weekeinde in de eigen Goffert met 1-0 onderuit. Hyballa stond na afloop van het duel bij de hoofdingang een grote groep woeste supporters te woord om de rust rond het stadion te bewaren.

„Als ik niks doe, doet misschien niemand wat. Dan wordt het echt gevaarlijk”, stelde Hyballa, die zich tegelijkertijd besefte hoe krankzinnig het is wat hem allemaal overkomt. „Ik heb het nu weer opgelost, maar ik heb daar niet iedere week zin in. Ik zag heel veel angst bij kinderen en in de ogen van de spelers. Dat doet mij als vader van dit team pijn. Ik laat die jongens niet in de steek en geef niet op.”

Hyballa kan het nodige worden verweten, maar hij nam als leider van de terneergeslagen Nijmeegse troepen wél zijn verantwoordelijkheid. Niet algemeen directeur Bart van Ingen of technisch manager Edwin de Kruijff, maar de niet te benijden hoofdtrainer zorgde er zaterdagavond voor dat de rust terugkeerde rond het Goffert-stadion.



Het lijkt aannemelijk dat de clubleiding binnenkort een ervaren vervanger aanstelt. Eerder wilde de directie al een ervaren assistent-trainer naast Hyballa plaatsen, maar daar ging de Duitser toen niet mee akkoord.