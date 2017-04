Kuipers als coach terug in schaatswereld

"iSkate wil een nieuwe richting inslaan en ik breng een frisse, nieuwe kijk in", aldus Kuipers, die in 2009 op de WK sprint in Moskou brons behaalde. "De ploegen bulken van het talent, en dat hebben de schaatsers ook regelmatig laten zien, maar voor de Olympische Spelen willen we het niveau verder omhoog brengen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij."

Kuipers gaat samenwerken met Dennis van der Gun. Hij zal zich, als techniektrainer, inzetten voor zowel Team AfterPay als de allrounders van Team Plantina. Kuipers komt over van het gewest Friesland, waar hij stage liep en als assistent-trainer werkte. Toen Kuipers in 2012 op 29-jarige leeftijd als schaatser stopte, koos hij voor een loopbaan in de voedings- en gezondheidssector.