Touré: 'Liever zonder scheidsrechter tegen United'

"Ik ben erg teleurgesteld", zei de Ivoriaan tegenover de BBC. "Het is niet de eerste keer, het is vaker gebeurd." Donderdag staat de thuiswedstrijd tegen Manchester United op het programma. "Misschien hebben we dan een betere arbiter. Of wellicht spelen we zonder scheidsrechter. Dat heeft mijn voorkeur."

De nederlaag tegen Arsenal betekent dat City zich volledig kan richten op de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola staat vierde, Manchester United volgt op slechts een punt achterstand. "Het is een erg grote wedstrijd, een belangrijk duel", weet Touré. "We moeten die klus klaren en dan zullen we zien wat er gebeurt. Hopelijk hebben we een goede scheidsrechter."