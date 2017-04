KNSB in beroep tegen vrijspraak Van Beek

Van Beek, door de KNSB maandag in een persbericht Van B. genoemd, onderging op 10 januari vorig jaar een dopingcontrole. De uitslag wees op het gebruik van epo. Daarop diende de KNSB een klacht in tegen de schaatser bij de tuchtcommissie.

Na twee zittingen besloot de tuchtcommissie in december vorig jaar een onafhankelijke deskundige te benoemen. Deze expert moest nader onderzoek doen of de analyse van de urinemonsters goed was uitgevoerd. De Dopingautoriteit werd daarbij opgedragen het laboratoriumdossier af te geven aan de deskundige. Dit weigerde de Dopingautoriteit echter, aangezien er geen verplichting bestaat om aanvullende informatie te verstrekken. Daarop werd Van Beek vrijgesproken.