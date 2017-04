K-1-legendes troffen elkaar bij het evenement in het uitverkochte Topsportcentrum in Almere, zoals op bovenstaande foto te zien is. Van links naar rechts staan Ernesto Hoost, Sem Schilt, Peter Aerts en Remy Bonjasky, samen goed voor in totaal 14 K-1-titels.

Aerts had een paar jaar geleden al afscheid genomen in Japan, zondag was dus zijn laatste wedstrijd in Nederland. Al weet je dat met The Lumberjack nooit zeker...