'Ik had Kluivert met bal en al over zijlijn gegooid'

Na een duel met Santiago Arias en Jürgen Locadia trapte Kluivert de PSV-spits van dichtbij na, waarop er een opstootje ontstond met hoofdrollen voor Kluivert en Locadia.

"Arias had hem al helemaal met bal en al over de zijlijn kunnen gooien", zei Ooijer bij PSV TV over de situatie die zich in de slotfase van PSV-Ajax afspeelde. "Dat had ik waarschijnlijk gedaan, ja", lachte de 55-voudig international.

"Ik vind het lef dat Kluivert heeft mooi", is Ooijer gecharmeerd van het Ajax-talent. "Tussen twee of drie spelers wil hij toch gewoon die actie blijven maken." Locadia noemde na de wedstrijd tegenstander Kluivert een snotaap, maar bood daar een dag later zijn excuses voor aan.