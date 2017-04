Strootman leidt Roma naar simpele overwinning

Het eerste gevaar kwam ook van de Oranje-international, die vanaf de rand van het strafschopgebied hard over schoot. Het bleek het begin van een hele reeks kansen voor de bezoekers, maar Stephan El Shaarawy kwam net tekort om een voorzet van Antonio Rüdiger binnen te tikken, terwijl Edin Dzeko uit een prima voorzet van Radja Nainggolan net te hoog kopte.

Vlammend schot

De Belg trof even later met een vlammend schot uit de draai de lat, waarna de thuisploeg na een half uur ineens een grote kans kreeg. Jean-Christophe Bahebeck kon na een diepe bal vanaf de linkerkant alleen op doelman Wojciech Szczesny af, maar schoot (weliswaar gehinderd) naast. En waar een 0-0 ruststand in de maak leek, nam Roma kort voor rust ineens ruim afstand.

Strootman stond op de goede plek om een voorzet van El Shaarawy binnen te tikken, terwijl Nainggolan nog geen minuut later profiteerde van de wanorde in de Pescara-defensie en op aangeven van Dzeko de tweede goal aantekende. Een geplaatst schot van Mohamed Salah drie minuten na de hervatting gooide het duel helemaal in het slot. De tweede goal van Salah en de eretreffer van Ahmed Benali in de slotfase waren voor de statistieken.

Hoop

Met de overwinning houdt Roma de hoop op de landstitel nog een beetje levend. Met nog vijf duels te spelen heeft de nummer 2 van de Serie A acht punten achter op koploper Juventus.