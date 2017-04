Williams kraakt 'racistische' tenniscoach

De 35-jarige Amerikaanse, die door haar zwangerschap dit jaar niet meer in actie komt, bood haar volledige steun en medewerking aan het onderzoek van de internationale tennisfederatie (ITF) naar het verbale wangedrag van de 70-jarige Roemeen aan.

In opspraak

Nastase kwam als captain van het Fed Cupteam van zijn land in de afgelopen week in opspraak. Hij maakte onder meer een kwalijke opmerking over Williams. "Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk?"

Tijdens het duel met Groot-Brittannië ging Nastase opnieuw zwaar in de fout. Hij beledigde de umpire, de Britse captain Anne Keothavong en speelster Johanna Konta. De scheldende Nastase werd het stadion uitgezet en is inmiddels voorlopig geschorst. "Het stelt me teleur om te weten dat we leven in een samenleving waar mensen zoals Ilie Nastase dergelijke racistische opmerkingen kunnen maken tegen mijzelf en mijn ongeboren kind", betoogde Williams, 23-voudig majorwinnares.

Voortouw nemen

"Ik heb het al een keer gezegd en ik zeg het nogmaals: deze wereld is zo ver gekomen, maar voorlopig moeten we nog veel verder gaan. Ja, we hebben veel barrières genomen, maar we zullen er nog veel meer moeten nemen. Dit of iets anders zal me niet verhinderen om liefde, licht en positiviteit te stoppen in alles wat ik doe. Ik zal het voortouw blijven nemen en opkomen voor wat goed is."