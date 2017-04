KNVB maakt heuse soap van vacature bondscoach

Het is het zoveelste dossier dat is opgepakt met een gebrek aan tact, inzicht en oog voor de gevolgen. Hans van Breukelen zat maandagmiddag in Istanbul rond de tafel met Dick Advocaat, die in zijn ogen de beste kandidaat is om het Nederlands elftal alsnog naar het WK in Rusland (2018) te leiden.

Maar Advocaat was dus niet de eerste man op het lijstje die de technisch directeur bezocht. Van Breukelen koos ervoor om eerst Henk ten Cate te benaderen en die ver van huis op te zoeken. En ook die is in de veronderstelling dat hij voor Van Breukelen de nummer 1 is. Een vliegreis van meer dan zes uur was geen probleem voor de KNVB-directeur. Kosten noch moeite werden gespaard om urenlang met Ten Cate te spreken over de baan van bondscoach bij Oranje.

Iets opgeschoten?

In de voorbije weken ging Van Breukelen al op bezoek bij diverse kopstukken uit de selectie (Arjen Robben, Wesley Sneijder, Kevin Strootman) om te horen hoe die over de opvolging van Danny Blind denken. Iedere speler heeft zijn eigen voorkeur en belangen en de vraag is of Van Breukelen daarmee iets is opgeschoten. Bovendien is met de spelers het ’profiel’ besproken. Dat moet bij de hoofdrolspelers ver uiteen hebben gelegen. Anders kom je ook niet op de namen van Advocaat en Ten Cate. Dat zijn totaal verschillende coaches.

Tussendoor was de Duitser Roger Schmidt ook nog even de belangrijkste kandidaat voor de functie van bondscoach, maar de ex-trainer van Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen bedankte beleefd voor de eer.

Vijfde keus

Op de achtergrond wacht Ruud Gullit, de man die van alle coaches het meest bereid is om Oranje te helpen, geduldig af of hij in beeld komt voor een rol (assistent/veldtrainer) bij Oranje. En dan is Huub Stevens nog een extra kandidaat voor de KNVB als men overal bot zou vangen. De eerstvolgende bondscoach weet één ding zeker, en dat is dat hij vijfde keus is.