De 14K Run voert langs memorabele plekken uit het leven van de vorig jaar op 24 maart overleden Amsterdammer, zoals zijn ouderlijk huis in Betondorp en het Cruyff College Amsterdam. Naast de 14K Run, die finisht in de ArenA, is er ook een Kids Run.

Een bijzonder gegeven is dat de door Cruijff zo gekoesterde foundation dit jaar precies 20 jaar bestaat. De opbrengsten van de 14K Run gaan dan ook naar de verschillende projecten van de Cruyff Foundation, zoals Schoolplein 14, de Cruyff Courts en gehandicaptensport.

Naast de 14K Run zijn er nog diverse andere activiteiten rond de 70e verjaardag van de grootste sportman uit de vaderlandse historie. Zo zal de in Barcelona woonachtige schilder Paulo Consentino, samen met jongeren uit Betondorp en Park De Meer, een grote muurschildering van Cruijff realiseren op het terrein van het oude Ajax Stadion.

Voor de start van de 14K Run ontvangt Sjaak Swart het eerste exemplaar van het jubileumbeeld van Cruijff; een kopie van de sculptuur die bij het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist staat als onderdeel van het Oranje van de Eeuw. Dit beeld is in verschillende versies te bestellen via de website van Artihove en de Cruyff Foundation.

Het maakt duidelijk dat de regie bij zijn 70e verjaardag vooral gevoerd wordt door Cruijffs eigen foundation. Als subtiel signaal dat hij meer dan alleen een voetballer is geweest.