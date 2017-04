Benitez: 'Fantastische dag voor Newcastle'

"Het was echt een zware opgave", aldus Benitez. "De Championship is een heel pittige competitie. We moesten continu hard blijven werken. Veel dingen heb je ook niet in eigen hand, maar we zijn nu weer waar we willen zijn. Iedereen wist aan het begin van het jaar dat we direct weer moesten promoveren en dat het lastig zou worden, aangezien we een half team moesten vervangen, maar toch is het gelukt. Dit is een fantastische dag voor de club."

Transfers

Clublegende Alan Shearer is in ieder geval fan van Benitez, die met Liverpool FC de Champions League won, en hoopt dat de Spanjaard ook volgend seizoen weer voor de groep staat. De Premier League-topscorer aller tijden (260 goals) weet dat de club dan wel diep in de buidel moet tasten. En niet per se vanwege het salaris van Benitez.

Foto: Hollandse Hoogte

"Rafael is zeer belangrijk voor Newcastle en het is cruciaal dat de club hem langer aan zich bindt. Maar ik denk dat Rafael alleen blijft als hij flink mag investeren in de spelersgroep. Ik weet zeker dat hij dat gaat eisen", aldus Shearer in gesprek met de BBC.

"Je kunt als club ook niet stil blijven staan. Je kunt niet loyaal blijven richting alle spelers die dit jaar hebben bijgedragen aan de promotie. Je zult nieuwe spelers moeten halen als je weer mee wilt doen in de middenmoot van de Premier League. Want daar draait het nu om. Waar wil je als Newcastle zijnde naar toe? Wil je weer strijden tegen degradatie of wil je dit keer echt een rol van betekenis gaan spelen. Ik weet vrijwel zeker wat Rafa wil, en dat is dat laatste."

Foto: Hollandse Hoogte

Nederlanders

Vurnon Anita, die maandag in de kampioenswedstrijd met Preston North End negentig minuten meespeelde, kon dit seizoen vrijwel wekelijks rekenen op een basisplaats. De voormalig Ajacied stond een periode aan de zijlijn vanwege en een enkelblessure en kreeg bovendien een aantal keer rust, maar speelde voor de rest bijna alles. Het contract van Anita loopt deze zomer echter af. Het is nog niet duidelijk of de club met de 28-jarige rechtsback door wil. Ook de toekomst van de aan AZ verhuurde Tim Krul (contract tot 2018) is nog ongewis.

De Jong

Siem de Jong, die in de winterstop werd verhuurd aan PSV, ligt nog tot 2020 vast. Door diverse blessures kwam de middenvelder sinds zijn transfer in de zomer van 2014 tot slechts 26 duels voor The Magpies. De voormalig Ajax-aanvoerder keert na de zomer terug naar Newcastle en hoopt op een kans in de Premier League. De Jong, die in Eindhoven fit diende te worden en wedstrijdritme moest opdoen, heeft de afgelopen tijd contact gehouden met Benitez, die zijn ontwikkeling nauwlettend heeft gevolgd.