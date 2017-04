„Ik was met twee collega’s in de Chevreuse vallei aan het trainen toen een wagen rakelings naast ons voorbij raasde. Plots remde de bestuurder met de bedoeling om ons te doen vallen”, aldus de Franse wielrenner van Wanty-Groupe Gobert in een verklaring.

„Ik wilde verhaal gaan halen bij de bestuurder, maar zij was klaar om met een snijmes uit de auto te stappen. In een reflex heb ik de deur geblokkeerd. Toen stapte de passagier uit de auto en pakte een honkbalknuppel uit de koffer. Daarmee klopte hij me en erna gaf hij nog een kopstoot.” Uiteindelijk kwamen politieagenten toen tussenbeide. „Een dossier werd geopend en een klacht neergelegd. Ik heb last van pijn aan de neus, aan een rib en heb verschillende kneuzingen opgelopen. Ik moet nog langs het ziekenhuis gaan om de opgelopen schade te laten vaststellen. Ik ben vooral geschokt. Ik fiets nu al 15 jaar en zoiets heb ik nooit meegemaakt. Verbale agressie komt vaak voor, maar bij de meesten stopt het daar.”

Offredo stelde dinsdag via Facebook al dat hij zijn kinderen nooit en te nimmer wielrenner zal laten worden vanwege de risico's.