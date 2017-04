Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Vitesse-aanvoerder Guram Kashia in het nieuwe shirt.

Vitesse komt voor bekerfinale alvast met nieuw shirt

35 min geleden

Vitesse speelt de bekerfinale zondag in een ander shirt dan de fans gewend zijn. De Arnhemmers verschijnen in De Kuip in het nieuwe thuistenue voor het seizoen 2017/2018.