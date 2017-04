'Slechts één duel schorsing Ramos voor charge op Messi'

De verdediger moest in de tweede helft 'El Clásico' (2-3 zege FC Barcelona) het veld verlaten met een directe rode kaart en had vervolgens een cynisch applaus voor Gerard Piqué in petto. Die actie had de arbiter niet opgenomen in zijn wedstrijdrapport. Barça-aanvaller Neymar kreeg onlangs twee wedstrijden extra schorsing voor een dergelijke actie.

Foto: Reuters

Real Madrid pleitte volgens El Mundo Deportivo eerder al voor vrijspraak, omdat de 31-jarige Ramos Messi niet raakte. Een comité van de Spaanse voetbalbond ging mee in die denkwijze en zou Ramos maar voor één duel willen schorsen.