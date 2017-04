Trainer Luis Enrique en zijn manschappen geloven ineens weer heilig in titelprolongatie in de Spaanse competitie. "Deze zege is van grote psychologische waarde en geeft ons enorm veel moraal'', zei Luis Enrique dinsdag. "We gaan vol vertrouwen de laatste wedstrijden in.

De Catalanen wonnen zondag in Madrid met 3-2, dankzij een doelpunt vlak voor het verstrijken van de blessuretijd van Lionel Messi. De Argentijn zorgde er met zijn vijfhonderdste treffer voor Barcelona voor dat de ploeg van Luis Enrique weer helemaal meedoet in de titelstrijd. De twee aartsrivalen hebben allebei 75 punten, al speelde Real Madrid wel een wedstrijd minder. Op basis van de onderlinge resultaten (1-1 in Camp Nou, 2-3 in Madrid) staat Barça voorlopig aan kop.

De nieuwe koploper ontvangt woensdag Osasuna, Real Madrid speelt uit tegen Deportivo la Coruña. "We moeten blijven winnen in de jacht op hen'', zei Luis Enrique.