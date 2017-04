The Blues hebben nu zeven punten meer dan Tottenham Hotspur. De stadsgenoot uit Londen heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Afgelopen zaterdag versloeg Chelsea de enig overgebleven concurrent nog in de halve finales van de FA Cup: 4-2.

Chelsea kwam in de vijfde minuut op voorsprong door een doelpunt van Eden Hazard. De Belgische aanvaller schoot knap binnen. Het voorbereidende werk kwam van Diego Costa, die na de rust zijn klasse toonde.

Foto: EPA

Southampton keerde halverwege de eerste helft verrassend terug in het duel. Oriol Romeu maakte gelijk op Stamford Bridge, maar na de rust nam Chelsea door goals van Garry Cahil en Diego Costa (twee treffers).

De Spaans/Braziliaanse spits had sinds 6 maart geen doel getroffen. Zijn laatste treffer was magistraal en kwam tot stand na schitterend combinatiespel. Ryan Bertrand maakte koppend de tweede treffer voor The Saints.