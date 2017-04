premium

Spelersbudget Feyenoord naar minimaal 30 miljoen

1 uur geleden

Feyenoord gaat in het nieuwe stadion, dat is gepland in het project Feyenoord City aan de Maas, naar een spelersbudget van minimaal 30 miljoen euro per jaar. Dat is het dubbele van het huidige budget. Dit blijkt uit het onafhankelijke rapport dat door Hypercube is gepubliceerd.