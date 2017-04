Droomeinde lonkt voor Hoogendijk en Koster bij Ajax

Koster: „Ik begon als 6-jarig meisje bij de jongens van SVA, mocht later op bezoek komen bij president Obama in het Witte Huis en kan nu kampioen worden met de club van m’n dromen. Veel mooier kan het niet, toch?”

Zowel Koster als Hoogendijk heeft in de loop der jaren landelijke bekendheid verworven bij het grote publiek. Het is eerder regel dan uitzondering dat de vrouwelijke én mannelijke voetbalfans in de rij staan om met hen op de foto te gaan na afloop van trainingen en wedstrijden. „Ik was vroeger fan van spelers als Marc Overmars en Edgar Davids, daar had ik posters en shirtjes van”, lacht Hoogendijk. „De meisjes van nu hebben wedstrijdtenues met hun vrouwelijke voetbalhelden op de achterzijde en vragen om ónze handtekeningen. Dat vind ik nog steeds zo bijzonder.”

Koster: „Ook het spelen voor Ajax in het algemeen blijft speciaal. Ik ben net zoals Anouk van jongs af aan idolaat van deze club. Maar toen wij onze eerste voetbalschoenen kochten, hadden ze nog geen vrouwentak en leek het onmogelijk om ooit voor Ajax uit te komen. Als je dan, zoals ik, op 31-jarige leeftijd alsnog een contract mag tekenen bij je favoriete club en elke week dat magische shirt mag dragen, geeft dat een gevoel van ongekende trots. Tot op de dag van vandaag.”

Hoogendijk speelde naast Ajax voor SV Saestum, waarmee ze zelfs de kwartfinale van de Champions League haalde. Dat is daarna nooit meer gelukt door een Nederlandse club. Verder stond ze onder contract bij FC Utrecht en maakte ze uitstapjes naar het Engelse Bristol en Arsenal. De verdedigster annex middenvelder won twee landstitels, drie Supercups en één nationale beker. Koster kwam uit voor Ter Leede, AZ, het Amerikaanse Sky Blue FC en Telstar. De verdedigster won zes landstitels, één Supercup en drie nationale bekers.

Ondanks die enorme erelijsten beleefden ze hun voorlopige hoogtepunt allebei in het shirt van het Nederlands elftal. Hoogendijk: „Het EK van 2009 in Finland was fantastisch. We werden derde en hebben het vrouwenvoetbal in Nederland toen echt een boost gegeven. Na dat toernooi werden we ook herkend op straat, wat daarvoor niet het geval was.”

Koster: „Ik heb dankzij dat toernooi een contract bij Sky Blue in Amerika verdiend en mocht in mijn eerste weken met het team een bezoek brengen aan president Obama in het Witte Huis, vanwege het landskampioenschap in 2009. Dat was natuurlijk ook een prachtig moment, om zo’n toonaangevend persoon van zo dichtbij mee te maken op zo’n bijzondere plek.”

Hoogendijk en Koster speelden respectievelijk 103 en 139 interlands voor het Nederlands elftal. Hoewel ze allebei nog geen concrete toekomstplannen hebben, lag de keuze om ook te stoppen bij Ajax in de lijn der verwachting. Vorig jaar twijfelden ze al om door te gaan en bovendien kunnen ze nu afscheid nemen op een ideaal moment. De Ajax-vrouwen zijn immers nog in de race voor twee prijzen: de eerste landstitel in de clubhistorie én de KNVB-beker.

Hoogendijk: „Afscheid nemen bij deze geweldige club mét de dubbel zou natuurlijk het ultieme scenario zijn. Het zou voor ons allebei een droomeinde van een prachtige periode betekenen.”