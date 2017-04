"Ik ben ongelooflijk blij met dit terechte eerbetoon aan Johan Cruijff”, aldus Van Praag, die denkt dat de beslissing ook afstraalt op de gemeente Amsterdam. ,,De Johan Cruijff ArenA krijgt in de hele wereld nu een aparte lading. Voor de stad is dat heel mooi”, zegt de voorzitter van de voetbalbond, die daarnaast van een mooie bijkomstigheid spreekt.

"Toen we ons nieuwe stadion bouwden, was er veel gedoe over de naam. Het heeft altijd boven het hoofd van Ajax gehangen dat er een commerciële naam voor de Amsterdam ArenA zou komen. Dat is nu afgewend.”

Hoewel het tot dusver slechts een intentieverklaring is, staat het volgens Van Praag vast dat de ArenA binnenkort de Johan Cruijff ArenA heet. ,,Als je dat op de geboortedag van Johan aankondigt, kun je je nooit meer vertonen als het uiteindelijk niet doorgaat. Dat gaat niet gebeuren.”