De organisatie verhoogde het prijzengeld woensdag met een ton, waardoor de winnaar van zowel het mannen- als vrouwentennistoernooi 2,1 miljoen euro krijgt.

Het totale prijzengeld gaat met 12 procent omhoog naar 36 miljoen euro, meldde toernooidirecteur Guy Forget woensdag. Het verschil tussen de winnaars van het toernooi in Parijs en de tennissers die er in de eerste ronde uitvliegen, wordt daardoor kleiner. Spelers die in de eerste ronde sneuvelen, gaan dit jaar naar huis met 35.000 euro.

Roland Garros begint op 28 mei. Vorig jaar zegevierden de Serviër Novak Djokovic bij de mannen en de Spaanse Garbiñe Muguruza bij de vrouwen.