In het duel tussen zijn Bolivaanse werkgever Bolivar en San Jose de Oruro scoorde de doelman op zeldzame wijze. Het bleek ook nog eens de verlossende treffer.

In de slotfase deed San Jose de Oruro er alles aan om te scoren. Daarom was zelfs de keeper van de club mee naar voren gekomen. Toen een aanval strandde zag Dituro zijn kans schoon. Met een welgemikte uittrap de vond Argentijnse goalie het doel en bepaalde het de eindstand van het duel in de 95e minuut op 3-1.

Bekijk hier het huzarenstukje.