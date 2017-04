De Zwitser van ORICA-Scott was na 173 kilometer de snelste in een sprint van een groep van veertig renners in Champéry.

Niemand van de klassementsfavorieten kon op de slotklim het verschil maken, waarop Albasini eens te meer liet zien ijzersterk te zijn in sprintjes in eigen land. De 36-jarige Zwitser boekte voor de zevende keer een etappezege in de Ronde van Romandië.

Wilco Kelderman was op de zevende plek de beste Nederlander. De leiderstrui blijft in handen van de Italiaan Fabio Felline van Trek-Segafredo die als dertiende finishte.