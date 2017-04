Cocu: 'Komend jaar? Dat lijkt me stug'

Het Spaanse radiostation Carrusel was er als de kippen bij en vroeg Cocu naar zijn toekomstplannen. "Het zou geweldig zijn om op een dag aan de slag te gaan bij Barcelona. Je weet het nooit", reageerde de coach op de trainersstoel in Camp Nou, die na dit lopende seizoen vrijkomt door het vertrek van Luis Enrique.

"Het wordt moeilijk om een goede opvolger van Luis te vinden. Hij heeft het goed gedaan. Of ik het zie zitten? Misschien, ooit. Maar het komende jaar lijkt me stug." De oefenmeester, die dit jaar de titel kwijtraakte met PSV, heeft in Eindhoven nog een doorlopend contract tot medio 2019.