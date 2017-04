Matchwinnaar De Roon bidt met 'Boro'

Met nog vier duels te spelen is de achterstand van nummer 19 op de veilige zeventiende plaats zes punten. En het programma van Middlesbrough is loodzwaar. In de laatste weken ontvangt de ploeg Manchester City en Southampton, terwijl het op bezoek moet bij Chelsea en Liverpool. De Roon kroonde zich al vroeg in het duel tot matchwinnaar. De middenvelder gleed na negen minuten een voorzet van Adam Clayton binnen.

Arsenal - Leicester City

Arsenal won in eigen huis met 1-0 van Leicester City, en sprong daardoor weer over het Everton van Ronald Koeman heen naar de zesde plaats. The Gunners hebben twee punten meer dan The Toffees. De zege kwam wel op uiterst gelukkige wijze tot stand. Een schot van Nacho Monreal stuiterde via Robert Huth buiten het bereik van Kasper Schmeichel in de lange hoek.