Robben beleeft nachtmerrie in halve finale

Via een intikker van Marco Reus kwam Borussia na twintig minuten aan de leiding, maar de centrale verdedigers van de thuisclub zorgden ervoor dat Bayern met een voorsprong de kleedkamer kon opzoeken. Javi Martinez knikte raak uit een hoekschop, terwijl Mats Hummels een mooie aanval via Xabi Alonso en Franck Ribery beheerst afrondde.

Afstraffen

Martinez was met een tweede kopbal dicht bij de 3-1, maar de inzet van de Spanjaard spatte op de kruising uiteen. Na rust kreeg Robben dé kans om de wedstrijd in het slot te gooien, toen Bayern geklungel in de Dortmundse defensie leek af te straffen. Via Thiago Alcantara en Robert Lewandowski kreeg de rechtsbuiten de bal voor het inschieten, maar via een glijdende Sven Bender en de binnenkant van de paal vloog de bal weer terug het veld in.

Nadat het die situatie had overleefd, stond Dortmund weer op. Pierre-Emerick Aubameyang kopte twintig minuten voor tijd de gelijkmaker binnen, waarna Ousmane Dembélé op prachtige wijze de 2-3 binnen schoot. Vanaf de rechterkant kapte de Fransman zich vrij en krulde de bal via de lat achter doelman Sven Ulreich.

Ontzetting

Met man en macht ging Bayern op jacht naar de gelijkmaker, waarbij de grootste kans opnieuw voor Robben was. Kort voor tijd kon hij vrij aanleggen in het strafschopgebied, maar stuitte hij tot ontzetting van alles en iedereen dat Bayern was op Borussia-goalie Roman Bürki. In de ruim zes minuten blessuretijd die werden bijgeteld, slaagde de regerend kampioen er niet meer in te scoren, waardoor het na de Champions League-winst nu ook naar de beker kan fluiten.