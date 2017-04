Koerswijziging KNVB zet Heitinga in wachtkamer

Waar in het verleden ex-internationals, die aan de criteria voldeden, zoals Ronald Koeman, Frank Rijkaard en Frank de Boer rechtstreeks konden instromen in de cursus, is enkele jaren geleden het traject verzwaard. De ex-internationals volgen nu eerst de cursus Trainer Coach 1, zoals ook Heitinga heeft gedaan. Met dat papiertje op zak is de assistent-trainer van Jong Ajax als eerste het slachtoffer geworden van een volgende verzwaring van de criteria voor ex-internationals, die forse vertraging oplevert in het verkorte traject.

Wachtkamer

"Aankomend cursisten worden minder beoordeeld op hun ervaring als speler en meer op basis van hun opleiding en ervaring als trainer. Zo worden de kansen voor een ex-international of bijvoorbeeld een trainer met een op de sport gerichte opleiding dichter bij elkaar gebracht”, lichtte de KNVB de koerswijziging toe, waardoor Heitinga in de wachtkamer is terechtgekomen voor de logische vervolgstap in zijn trainerscarrière.

Een nadere analyse van de dertien cursisten leert dat de balans ditmaal wel zeer nadrukkelijk overhelt naar kandidaten met een achtergrond als jeugdtrainer of amateurtrainer, maar zonder ervaring als speler in de top. Geen enkele van de kandidaten voetbalde in een van de Europese topcompetities en vijfvoudig international Kees van Wonderen is de enige cursist met interlands achter zijn naam.

Marginale profcarrière

Geert Brusselers, Peter Uneken, Fuat Usta, Peter Reekers en Arne Slot speelden een aantal seizoenen in de Eredivisie, maar de overige zeven kandidaten kenden slechts een marginale profcarrière of wisten zelfs nooit door te dringen tot het profvoetbal. Tot die laatste categorie behoren Jurgen Seegers (fysiektrainer Vitesse), Mischa Visser (KNVB-docent en trainer Derde Divisie-club Be Quick 1887), Adrie Poldervaart (trainer Tweede Divisie-club Barendrecht), Jeroen Rijsdijk (trainer Tweede Divisie-club Excelsior Maassluis) en Sjors Ultee (jeugdtrainer bij FC Twente).