Gullit rechterhand van Advocaat tot einde kwalificatie

Op het moment dat Henk ten Cate zich in Abu Dhabi nog altijd verwonderde over de ommezwaai van technisch directeur Hans van Breukelen, besloot de KNVB gisteren een aanvang te maken met de officiële invulling van de contracten van Advocaat en Gullit. Het kan nog enkele dagen duren voordat de zaak is afgerond. Niet zozeer de financiën, waarvoor indicaties waren afgegeven, vormen het probleem. Wel moet een aantal praktische zaken worden opgelost.

Verkiezingen

Het contract van Advocaat bij zijn werkgever Fenerbahçe zou normaal gesproken op 1 juni aflopen, maar vanwege de verkiezingen in Turkije is vorige week een speelronde uitgesteld en daardoor loopt de competitie pas op zondag 4 juni af. In de huidige situatie kan Fenerbahçe zich via een tweede plaats in de competitie nog kwalificeren voor de voorronde van de Champions League. Fener staat nu nog derde, met vier punten minder dan de nummer 2.

Foto: Michel van Bergen

Wil Advocaat op woensdag 31 mei actief zijn als bondscoach bij Marokko-Nederland (in Agadir) en op zondag 4 juni Oranje ook leiden tegen Ivoorkust (thuis), dan moet hij de president van Fenerbahçe vragen hem tijdens de slotrace van de Turkse Süper Lig te laten vertrekken.

Boegbeeld

Gullit is op dit moment niet verbonden aan een club, maar de oud-international heeft wel grote contracten met buitenlandse tv-stations. Zo is hij onder meer een gewaardeerd analyticus bij de BBC en Bein Sports in het Midden-Oosten. Gullit is ook columnist van TELESPORT. Gisteren kwam het tot een eerste bespreking met de voetbalbond, die vorig jaar via Van Breukelen niet tot een akkoord kon komen met de voormalig WK-ganger. Met Gullit krijgt Oranje naast Advocaat wel meteen weer een boegbeeld en een man die aanspreekt bij de Oranje-internationals.