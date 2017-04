Rutten: 'Ben benaderd om assistent-bondscoach te worden'

"Ik kan bevestigen dat ik zowel door Hans van Breukelen als door Henk ten Cate ben benaderd voor de rol van assistent-coach van het Nederlands elftal”, zegt Rutten, voormalig trainer van onder meer FC Twente, PSV, Schalke 04 en Feyenoord.

Statement

Ten Cate zei gisteren in TELESPORT dat de baan van bondscoach hem maandagavond was toegezegd. De Amsterdammer heeft ook sms’jes en WhatsApp-berichten van Van Breukelen in zijn bezit die dat bewijzen. Desondanks kwam de KNVB woensdag met een statement zich niet in de ’publiciteit van vanochtend (gisteren, red.) rond de vacature voor de bondscoach te herkennen’. "Maar verder reageren we niet.”

Rutten maakt echter gehakt van die – naar nu blijkt – leugen of grote onwetendheid van de afdeling persvoorlichting van de KNVB. "Met Henk heb ik een prima gesprek gehad en goed over voetbal kunnen praten. Toch heb ik besloten om het aanbod niet aan te nemen, aangezien ik in deze fase van mijn carrière als hoofdcoach werkzaam wil blijven. Bij welke bond of club zal de toekomst uitwijzen.”

Overruled

Enkele uren nadat Rutten dit aan Van Breukelen had aangegeven en Ten Cate zijn nieuwe assistenten-wensenlijstje – nota bene tot tevredenheid van de technisch directeur – had ingeleverd, belde Van Breukelen opnieuw. Hij zou Ten Cate hebben gezegd enkele dagen langer nodig te hebben en nu toch over Advocaat na te denken. Het versterkte het gerucht dat Van Breukelen was overruled door commerciële man Decossaux, waarna Ten Cate besloot van het bondscoachschap af te zien en de weg vrij te maken voor Advocaat.