Vitesse-middenvelder zorgt voor gegil in vaderland

Hij hoopt in het spoor te treden van die andere, wereldberoemde profvoetballer uit Zimbabwe: Bruce Grobbelaar. Een man die met Liverpool in zes bekerfinales in Engeland stond en ook de Europa Cup I won. De vader van Nakamba was zelf ook een profkeeper in de hoogste divisie in Zimbabwe. "Ik heb Grobbelaar nooit zelf zien voetballen natuurlijk, maar iedereen kent hem in mijn land en mijn vader was een groot fan van hem”, vertelt Nakamba.

Goudklompje

Er zijn maar weinig Zimbabwanen die in Europa successen vierden in de top. Nakamba heeft status in eigen land gekregen dankzij het bekeravontuur van Vitesse en de samenwerking die zijn club heeft met het grote Chelsea. Nakamba is een van de goudklompjes in het elftal van Vitesse. Gewoon gescout door de eigen mensen van de Arnhemse club en geen cadeautje van Roman Abramovich en Chelsea. Om die reden heeft de dynamische international mede door zijn sterke ontwikkeling in de Eredivisie transferwaarde. Hij is een van de spelers aan wie de club kan verdienen in de toekomst.

Het mannetje met de brede glimlach liet eerder dit seizoen zijn ouders trots Arnhem en de Gelredome zien. Ze vonden het prachtig waar hun zoon was beland. Bij toeval ligt Arnhem ook nog aan de rand van het nationale park (Hoge Veluwe), net als thuis in Afrika. "Ik ben dicht bij de Victoria-watervallen geboren. Een van de mooiste plekken van Zimbabwe waar veel toeristen komen”, vertelt Nakamba.

Schitterend

"De mensen in mijn land vinden het schitterend dat ik met Vitesse in een groot voetballand als Nederland de Cup Final ga spelen. Nederland stond in 2010 in de finale van het WK in ons buurland Zuid-Afrika. Zulke dingen tellen mee."