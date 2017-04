Nakamba bouwt supervilla: 'Dit doe je gewoon'

Kranten in zijn vaderland hebben er hele reportages aan besteed. De ‘mansion’ wordt omgeven door een twee meter hoge muur met electriciteitsdraad om ongewenste bezoekers te weren.

Uitgaansleven

Vader Anthony Nakamba begeleidt dag en nacht de bouw van de villa. "Ik ben trots op de investering van mijn zoon, die zijn geld in Europa met voetbal verdient. Dit geeft aan hoe hij aan zijn familie denkt, waar anderen hun geld uitgeven aan snelle auto’s, dure kleding of zich in het uitgaansleven storten", vertelde Nakamba senior aan lokale journalisten.

De Vitesse-speler zelf is trots dat hij zijn familie kan helpen. "Dit doe je gewoon voor je ouders. In Afrika is dat normaal. Mijn vader hoeft niet meer te werken, ik zorg nu voor hem. Hij heeft vroeger voor mij gezorgd en mij geholpen", aldus Nakamba.