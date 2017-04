Grim heeft alles in kaart wat betreft de huidige selectie en zou nog even als assistent door kunnen gaan. Verdwijnt hij, dan kan Dick Advocaat altijd een van zijn assistenten (Mario Been of Cor Pot) meenemen vanuit Istanbul.

In principe worden Advocaat en Ruud Gullit aangesteld tot en met het einde van de WK-kwalificatie. Slagen ze erin om Oranje alsnog naar Rusland te loodsen, dan doen ze volgend jaar zomer automatisch ook de eindronden van het WK.

Grim leidde Oranje in de oefenwedstrijd tegen Italië, eind vorige maand. Een paar dagen daarvoor was Danny Blind ontslagen als bondscoach.