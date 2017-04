Advocaat en Gullit hebben bijzondere historie

Gullit zag als ervaren speler niets in de door Advocaat geopteerde speelwijze van Oranje tijdens de eindronden van dat WK. Hij vertrok kort voor de vlucht naar de VS uit het trainingskamp van Oranje. Maar door beide mannen is dat hoofdstad al vele jaren terug begraven.

Of een aantal spelers nog problemen heeft met de manier waarop Advocaat vorig jaar als assistent van Danny Blind is vertrokken (enkele kopstukken vonden dat hij de boel in de steek liet), zal volgende maand tijdens de eerste bijeenkomst in Noordwijk moeten blijken. Het gros weet dat met Advocaat niet valt te spotten en dat ze hun eigen glazen in gooien als ze hun ergernis blijven uitdragen.

Advocaat heeft zich de afgelopen dagen niet beziggehouden met de discussie tussen Henk ten Cate en Hans van Breukelen. De 69-jarige coach van Fenerbahçe is vanaf het begin in de veronderstelling geweest dat de KNVB alleen hem wilde hebben. Advocaat was dus geen partij en heeft ook niet de indruk gehad dat hij een race moest winnen van Ten Cate.