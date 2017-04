Jonker wil met Wolfsburg Bayern ook pijn doen

Trainer Andries Jonker van VfL Wolfsburg zat in het stadion, en ging met een goed gevoel naar huis. In de strijd om een langer verblijf in de Bundesliga hoopt Jonker zijn oud-werkgever zaterdag ook pijn te kunnen doen.

"We gaan het redden, we doen het met z'n allen'', is de 54-jarige Jonker vol vertrouwen in een goede afloop. Wolfsburg staat veertiende, maar heeft maar één punt meer dan nummer zestien Augsburg. De nummer zestien moet aan het einde van de competitie promotie/degradatiewedstrijden spelen. De onderste twee clubs (nummer zeventien en achttien) degraderen rechtstreeks.

Jonker werkte zelf van 2009 tot 2012 voor Bayern. Eerst als assistent van Louis van Gaal, daarna als interim-trainer en ook nog als coach van de reserves.