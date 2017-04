Toptennisser krijgt haatberichten van voetballer Standard Luik

De 38-jarige Karlovic, nummer 22 van de wereld, postte donderdagmorgen een linkje op Twitter en Instagram met daarbij de tekst: 'Look at this verified internet troll.' Het is in ieder geval zeker dat de teksten komen van het geverifieerde account van Raman.

"Stomme eikel, je moet harder rennen voor je punten. Of je moet mij 2500 euro betalen. WTF, stop maar met tennissen en ga vissen." Karlovic kreeg de berichten tijdens zijn partij tegen de Bosniër Damir Dzumhur. De oudste speler in de top honderd versloeg Dzumhur met 6-1, 3-6 en 6-4.

Het Nieuwsblad zocht contact met het management van de 22-jarige Raman. Die ontkent dat de voetballer Karlovic op agressieve wijze benaderde. "In het contract van Raman is vastgelegd dat hij niet voor geld mag gokken en al zijn accounts zijn verwijderd. De berichten zijn ook opgesteld in een specifieke vorm van Engels die Raman niet zou gebruiken”, is de reactie van zijn entourage.