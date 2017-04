De recordkampioen uit München huurde de 20-jarige Franse international sinds augustus 2015 van Juventus, maar heeft hem donderdag definitief overgenomen en vastgelegd tot einde juni 2020.

"Kingsley Coman is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van ons team. Daarom hebben we besloten de optie te lichten'', verklaarde bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Kingsley is een veelbelovende speler. We zijn ervan overtuigd dat hij in de komende jaren van belang zal zijn.''