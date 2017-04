Räikkönen grapt over privéstreken

In de aanloop naar de Grand Prix van Rusland werd de Fin gevraagd naar de karaokebar in Helsinki die hij naar verluidt bezit.

"Ik doe van alles in mijn leven naast Formule 1-racen, maar dat vertel ik niet. Ga ik naar bars? Ja. Niet zo vaak als ik zou willen. Ik kan wel zingen, maar alleen heel slecht. Toch vind ik het gewoon lachen."

De Ferrari-coureur ligt onder vuur. Hoewel hij in 2007 nog wereldkampioen werd met het Italiaanse merk, kan hij nu het tempo van teamgenoot Sebastian Vettel niet bijbenen.

"Er wordt van alles over me gezegd, maar ik vertrouw de gesprekken met mijn hoogste baas. We zijn allebei niet tevreden over mijn prestaties. Mijn toekomst hangt van heel veel zaken af."