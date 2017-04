premium

Van Gerwen laat punt liggen in 'makkie'

47 min geleden

Michael van Gerwen had donderdagavond statistisch gezien een makkie in de Premier League Darts, maar daar bleek in de praktijk niets van. Dave Chisnall, die pas twee van zijn 23 duels met de Nederlander niet verloor, bleek in Birmingham in een prima vorm en had zelfs kunnen winnen. Uiteindelijk werd het: 6-6.