Kvyat kan niet lachen om Verstappen-vraag

Een dag later werd Kvyat logischerwijs geconfronteerd met zijn rampzalige race van vorig jaar in Sotsji, die hem zijn plek bij Red Bull kostte ten faveure van Max Verstappen. Een hoofdstuk dat in zijn boek overigens wordt gemeden. „Of ik het er moeilijk mee had? Wat denk je zelf?”, zei de Toro Rosso-coureur enigszins gepikeerd. „De situatie is wel veranderd inmiddels. Ik voel me momenteel comfortabeler in deze auto. En ik kijk liever vooruit dan achteruit.”

Kvyat bouwde vorig jaar een status op van brokkenpiloot. Hij kwam in Sotsji al in de eerste ronde twee keer in aanraking met Sebastian Vettel, die de strijd moest staken. Luttele dagen later besloot Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko hardhandig in te grijpen. Ook om de vraag of Marko dit jaar weer voor een wissel zou kiezen, als Verstappen zondag tijdens de race een crash zou veroorzaken, kon Kvyat niet lachen. „Dat moet je maar aan Marko vragen”, aldus de Rus zonder blikken of blozen.